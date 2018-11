„Risico chemische stof niet goed ingeschat”

Chemische stoffen worden volop in producten verwerkt terwijl de risico’s voor het milieu nog steeds niet goed worden ingeschat. „Keer op keer blijken gesynthetiseerde stoffen het milieu sterker te verontreinigen dan labtesten voorspelden”, zo waarschuwt hoogleraar ecotoxicologie Martina Vijver vrijdag in haar oratie aan de Universiteit Leiden.

Vijver deed onderzoek naar de gevolgen van neonicotinoïden, veel verkochte middelen tegen insecten. Volgens haar blijkt dat het waterleven in Nederland sterker aangetast is dan gedacht. Laboratoriumtesten schieten volgens Vijver tekort doordat ze niet goed genoeg te vergelijken zijn met een echt, heel ecosysteem. Bij de protocollen ter bescherming van het milieu wordt ook onvoldoende uitgegaan van de complexiteit van een ecosysteem, denkt de hoogleraar.

In haar oratie zal Vijver pleiten voor een grondig onderzoek naar de mogelijke risico’s van nanomaterialen, minuscule chemische deeltjes uit apparaten, cosmetica, en textiel. Deze stoffen zijn nog niet massaal in het milieu geloosd doordat de nanotechnologie nog nieuw is, maar ze kunnen in allerlei organismen terechtkomen.