Reformatorische Omroep boekt ruim 81.000 euro verlies

De Reformatorische Omroep (RO) heeft in 2016 een verlies geboekt van 81.477 euro. Het jaar daarvoor was er nog een winst van ruim 18.000 euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers, die de RO dinsdag op de eigen website heeft geplaatst. De inkomsten liepen met 57.000 euro terug, terwijl de lasten 65.000 euro hoger uitpakten. Aan dat laatste waren vooral gestegen personeelskosten debet.

In een brief aan de donateurs onthoudt bestuursvoorzitter Ed Rijneveld zich van een toelichting op de cijfers. „We zouden heel eenvoudig mensen kunnen beschadigen, iets wat we niet willen.” Rijneveld schrijft verder dat de meesten van de twaalf medewerkers die eind juni vanwege de financiële situatie op non-actief werden gesteld, met hun ontslag hebben ingestemd. Enkelen willen graag terugkomen „als vrijwilliger in een andere rol of positie.” De RO benut de zomermaanden om plannen te maken voor het nieuwe seizoen.

