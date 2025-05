Staande ovatie van Kamer voor vertrekkend ‘instituut’ Omtzigt

In zijn afscheidsbrief aan de Kamer liet Omtzigt weten dat „nachtelijke wandelingen” gedurende zijn burn-out soms het enige waren wat hem op de been hield. Voor de openheid over zijn burn-out sprak Bosma ook zijn waardering uit. Als sluitstuk van zijn toespraak wenste Bosma het scheidend Kamerlid veel „zonovergoten” wandelingen toe. De NSC-oprichter was zichtbaar aangedaan door de woorden van de Kamervoorzitter.

De Kamervoorzitter haalde een anekdote aan over een avond na nachtelijke stemmingen, waar Omtzigt als enige Kamerlid nog aan het werk was en vol vuur kon vertellen waarom dat ene dossier zo belangrijk was. Verder verwees Bosma naar de vele vragen om ‘feitenrelazen’ die Omtzigt altijd zo snel mogelijk wilde hebben voordat een debat kon beginnen.

De publieke tribune was goed gevuld bij het afscheidsmoment van Omtzigt. In het kabinetsvak zaten voor de gelegenheid NSC-ministers Caspar Veldkamp, Eddy van Hijum, Judith Uitermark en staatssecretarissen Sandra Palmen en Tjebbe van Oostenbruggen. Omtzigt ontving voor zijn Kamerlidmaatschap een lintje.

De vertrekkend NSC-leider zei eerder dinsdagochtend dat de Kamer „onvoldoende zichtbaar bezig is met de kernproblemen van Nederland oplossen”. Daarbij noemt hij onder andere de toeslagenaffaire, waarmee Omtzigt nationale bekendheid kreeg.