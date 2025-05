NAVO-ambassadeur verzekert: Trump komt naar top in Den Haag

Over Trumps komst zijn twijfels, omdat hij de Amerikaanse steun voor de NAVO afhankelijk lijkt te maken van hoeveel de andere lidstaten in hun verdediging steken. Als zij de VS daarvoor blijven laten opdraaien, trekken die hun handen van ze af, zei Trump al meermaals. Maar als de president van de VS, de grote beschermheer van de alliantie, wegblijft, dreigt die in een crisis te belanden.

De Amerikanen, de NAVO en ook de Nederlandse organisatoren zeggen al langer geen reden hebben om te twijfelen aan Trumps komst. Ook Whitaker sprak al eerder geruststellende woorden.