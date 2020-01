RDpodcast: seksuele vorming bij je kind, hoe doe je dat?

Hoe expliciet moet je zijn tegenover je kinderen als het over seksualiteit gaat? In deze vierde aflevering van de RDpodcast ”Bij ons thuis” staat seksuele vorming centraal. Redacteur Evert Barten gaat erover in gesprek met Elly van de Gouwe, gezinspedagoog en adviseur seksuele vorming bij Driestar Educatief.

De Bijbel spreekt in ieder geval eerlijk, ingetogen en positief over seksualiteit. Een heel verschil met de taal die je op straat en in de media hoort over ‘seks’. Platte uitdrukkingen, waar je kind hoe dan ook mee in aanraking komt. Hoe zorg je als ouders op een goede manier voor tegenwicht?