Onderzoek: Meerderheid Nederlanders wil minder immigratie

Een meerderheid in Nederland vindt dat immigratie moet worden beperkt. Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar in opdracht van De Telegraaf. Bijna twee derde (65%) is voor inperking. Een substantieel deel van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond (48%) deelt deze opvatting.

Aanleiding voor het onderzoek zijn nieuwe bevolkingsprognoses, waaruit blijkt dat Nederland in 2039 mogelijk 19 miljoen inwoners telt. De voorziene groei wordt vooral veroorzaakt door immigratie.

Veel Nederlanders vrezen dat de voorspelde bevolkingsgroei leidt tot zeer grote problemen in de zorg en woningbouw. Een zeer groot deel (91%) vindt dat er nauwelijks ruimte is voor meer inwoners.