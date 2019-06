„Nieuw licht op vuurwerkramp Enschede”

Na de vuurwerkramp van 2000 in Enschede zijn onschuldige mensen veroordeeld, iets wat de overheid goed uitkwam. Dat blijkt uit een reconstructie van De Groene Amsterdammer, op basis van geheime stukken van klokkenluiders.

De Groene Amsterdammer maakte een reconstructie op basis van documenten van onderzoeker Paul van Buitenen. Van Buitenen kreeg in 2014 de beschikking over een geheim dossier met documenten van politie en OM. Samen met andere bronnen die hij vond, zoals verklaringen van brandweerlieden, laten die volgens De Groene Amsterdammer zien dat het officiële scenario van de vuurwerkramp op twijfelachtige pijlers is gebouwd.

Van Buitenen, die eerder zelf klokkenluider was in Brussel, heeft zijn rapportage vertrouwelijk gedeeld met de Tweede Kamer, die daarop advies inwon bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

Kamerleden van SP, SGP en 50-plus zeggen in het opinieweekblad dat ze het rapport van Van Buitenen zeer serieus nemen en zelf expertise gaan inroepen om de bevindingen ervan tegen het licht te houden.