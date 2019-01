Marktplaats en NVWA tegen illegale producten

Niet alles wat op Marktplaats wordt aangeboden, is toegestaan, en daarom gaat de koop- en verkoopsite samenwerken met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de waakhond van de overheid. Als de NVWA ziet dat een aangeboden product verboden is, kan de dienst dat meteen melden bij Marktplaats, die de advertentie zo snel mogelijk weghaalt. Als een verkoper vaker in de fout gaan, kan het account worden geblokkeerd.

Bij verboden producten gaat het bijvoorbeeld om dieren en planten, chemicaliën, voedingssupplementen en diensten.

De NVWA en de Marktplaats hebben de aanpak vorig jaar al uitgeprobeerd. Eerst zochten ze samen naar verboden middelen om planten te beschermen en naar schadelijke planten en dieren die niet van nature in Nederland voorkomen, de zogeheten invasieve exoten. In twee maanden tijd werden ongeveer honderd advertenties daarvoor verwijderd. Later zochten Marktplaats en de NVWA ook naar vloeistoffen voor elektronische sigaretten, voedingssupplementen en afslankmiddelen.