Kunstplatform voert actie voor ‘passend salaris voor helden’

Met een korte actie met tien grote piepschuimen poppen op houten sokkels heeft Platform Beeldende Kunst woensdag aandacht gevraagd voor de volgens deze organisatie oneerlijke verdeling van de welvaart.

De in hoogte oplopende poppen, die tien functies (van vakkenvuller tot KLM-topman) en de bijbehorende salarissen voorstelden, stonden aldus een woordvoerder een paar uur op het Haagse Malieveld. Daar zijn ze gefotografeerd. De foto staat nu op een site van het platform, dat hoopt dat de plaat en de extra informatie worden gedeeld.

Dit zijn onze Helden, heet de campagne. „De waarde die mensen aan de samenleving toevoegen via het werk dat ze doen, staat te vaak niet in verhouding tot de beloning die ze daarvoor krijgen. Zowel aan de onder- als de bovenkant. Onze eis is daarom simpel: geef onze helden wat ze verdienen! Niet met mooie woorden en applaus, maar met het salaris dat een held verdient”, aldus het platform.

Het platform strijdt al langer voor een betere waardering van de beeldende kunst en een sterkere positie van iedereen die binnen de kunstsector werkzaam is.