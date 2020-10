„Kijk om naar ouderen en kwetsbaren”

Bang voor besmetting. Aan huis gekluisterd. Eenzaam. De geldende coronamaatregelen raken ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid of lichamelijke beperking hard. Hoe voorkomen we dat ze in een isolement terechtkomen, nu er op korte termijn weinig zicht is op versoepeling?

Vooropgesteld: voor niemand is het feit dat de gedeeltelijke lockdown tot in december gaat duren een fijn vooruitzicht. Dat zeggen Marcel Sturkenboom, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB, en Alexander van Zijp, woordvoerder van De Zonnebloem, een organisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking.

Dat de coronamaatregelen op korte termijn niet versoepeld zullen worden, treft de mensen uit hun achterbannen echter relatief hard, leggen beiden uit. Sturkenboom: „Voor senioren, met name degenen met een kwetsbare gezondheid, betekent dit dat ze nog meer zijn aangewezen op zichzelf en op hun mantelzorgers.” Dat maakt onzeker, merkt Sturkenboom. „Daarnaast horen senioren natuurlijk bijvoorbeeld ook de verhalen over uitbraken in verpleeghuizen. Die stellen hen niet bepaald gerust.”

De directeur merkt dan ook dat de coronapandemie eenzaamheid en angst bij een deel van de senioren teweegbrengt. „Operaties worden uitgesteld, mensen zijn bang om zelf corona te krijgen en familiebijeenkomsten kunnen niet doorgaan. Dat heeft een relatief grote invloed op hun leven.”

Daarbij komt dat ouderen niet allemaal digitaal vaardig zijn. „Ze hebben daardoor ook minder mogelijkheden om in contact met elkaar te blijven.”

Ook Van Zijp merkt dat het gevaar van isolement op de loer ligt. „De gezondheid van mensen met een beperking is vaak kwetsbaar. Velen van hen hebben aan het begin van de coronaperiode daarom besloten in volledige lockdown te gaan. Dagbesteding zit er bijvoorbeeld dan niet in. Die keuze is begrijpelijk, maar heeft wel behoorlijk impact en kan eenzaamheid tot gevolg hebben.”

Beide organisaties startten de afgelopen periode extra initiatieven. Zo begon De Zonnebloem in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede een pilot beeldbellen. Deelnemers leren hoe ze via een tablet in contact kunnen blijven met familie en vrijwilligers. Daarnaast organiseerde de organisatie raambezoeken en bezorgen vrijwilligers presentjes.

Ook de KBO-PCOB is niet voor een gat te vangen. Zo richtte de organisatie kleine wandelclubjes op en riep ze onder andere een ouderen-infolijn in het leven.

Het zorgdragen voor kwetsbaren is echter een verantwoordelijkheid van de hele samenleving, vinden Sturkenboom en Van Zijp. „Juist nu kun je het verschil maken”, zegt Sturkenboom. „Bied aan boodschappen te doen, ga wandelen met een oudere of bel iemand die kwetsbaar is eens op.”

Een simpel (telefoon)gesprek kan al veel doen, zegt Van Zijp. „Op die manier kunnen we onze kwetsbaren in deze periode toch een hart onder de riem steken.”