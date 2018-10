Hugo Bos: strijder tussen Mariabeelden

De rooms-katholieke actiegroep Civitas Christiana –opgericht in 2014– zet zich in voor traditie, familie en privébezit. De organisatie maakt zich net zo gemakkelijk sterk vóór Zwarte Piet, als tégen „de groene gekte” om Nederland gasloos te maken.

Civitas verzet zich tegen de revolutie in de samenleving en afbraak van de christelijke beschaving. „Het doel van de duivel is om de ordening van God te doorbreken”, zegt campagneleider Hugo Bos. De revolutie ziet hij zich breed voltrekken. In omgangsvormen, in architectuur, in muziek, in kunst.

„De revolutie wil met vaart het ene na het andere taboe doorbreken. Net als fietsen, met vaart. Wij hangen om het zo te zeggen aan de bagagedrager om de vaart eruit te halen, om de revolutie uit evenwicht te brengen en zelfs te laten omvallen.”

De lekenorganisatie maakt zich hard voor een „contrarevolutie.” De actiegroep doet per maand 100.000 tot 250.000 mailings de deur uit. Hoeveel donateurs Civitas heeft, wil Bos niet zeggen.

Zijn colbertjasje is kapot op de schouder. Een knoop ontbreekt. Schade die hij heeft opgelopen tijdens een recente protestactie tegen een voorleessessie van een travestiet in de bibliotheek van Nijmegen. „Ik ben hardhandig tegen de grond gewerkt, terwijl ik niet agressief was.”

Aanbidding

Civitas Christiana –negen betaalde krachten– zetelt in een gehuurde vleugel van Pelgrimshuis Casa Nova in Heilig Landstichting. In gangen en kamers heerst het rijke roomse leven met crucifixen en Mariabeelden. Hier en daar flakkert een kaarsje. Om 8.00 uur vindt de eucharistie plaats, meldt een bordje op de deur. Om 19.00 uur aanbidding van het rozenhoedje. Iedere dag.

„Mariaverering speelt een grote rol in mijn persoonlijk leven”, zegt Bos, die vanuit de Gereformeerd Kerken vrijgemaakt is overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk en vervolgens is overgestapt naar de Rooms-Katholieke Kerk. „Als je Jezus belangrijk vindt, vind je de moeder van Jezus ook belangrijk.”

Martelaar

Aan de wand hangt een rood vaandel met goudkleurige leeuw, waarop een klein kruisje is afgebeeld. „Civitas is een strijdgroep”, zegt Bos. „Anticommunistisch en compromisloos rechts.” De campagneleider zegt te accepteren als matelaar te moeten sterven voor de goede zaak. Extreem? „Nee, gewoon christelijk. Christus zegt: „Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten.””

