Handelaar in kunst Buunk ontdekt weer duur schilderij

Een schilderij voor nog geen 4000 euro kopen, terwijl het 40.000 euro waard is. Kunsthandelaar Kas Buunk (25) uit Ede krijgt het voor elkaar. En dat is niet voor het eerst.



Hoe is het gegaan?

„Ik ging nietsvermoedend naar een kijkdag waar allerlei schilderijen aangeboden werden. Ik liep langs het schilderij en vroeg me af van welke schilder het zou zijn. Ik heb er met mijn telefoon even snel een foto van gemaakt en ben weer doorgelopen. Thuis ben ik onderzoek gaan doen en wist ik uiteindelijk zeker dat dit schilderij veel waard is, omdat het van de beroemde landschapsschilder Andreas Schelfhout bleek te zijn. Gelukkig had verder niemand het door en kon ik het voor 3800 euro kopen.”

Wat gaat u met het schilderij doen?

„Voor ons familiebedrijf Simonis & Buunk probeer ik goede schilderijen te kopen en verkopen. Maar dit kunstwerk is zo’n grote vondst dat ik het voorlopig zelf houd. Ik vind dit schilderij meer waard dan een stapel euro’s en ben niet van plan het direct weer te verkopen. Mijn vorige grote ontdekking deed ik eind 2017 en was een schilderij van Cornelis Springer. Die hangt nog steeds boven mijn bed.”

Gaan mensen op u letten, na deze twee grote vondsten?

„Twee grote ontdekkingen in korte tijd vallen wel op. Op een kijkdag word ik weleens op mijn schouder getikt en vraagt iemand wat ik van een schilderij vind. Ik merk dus dat anderen proberen te achterhalen of ik iets in een schilderij zie. Ik probeer dan niets te zeggen waar anderen wijzer van worden.”

Nieuw veilingsysteem voor kunst sluit afgunst buiten