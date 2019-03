Generaal Damen  is burgemeester voor één dag

Brigadegeneraal Hans Damen had altijd al burgemeester willen worden. In Oudewater kreeg hij dinsdag de kans. Voor één dag.

Zijn groene tenue van de Koninklijke Landmacht steekt schril af bij het rood van de brandweer. Maar als hij het aanbod krijgt om een rondje in de brandweerwagen door Oudewater te doen, is Damen daar natuurlijk voor te porren. De burgemeester voor één dag van Oudewater glundert als een kind in een snoepwinkel.

De echte burgervader, Pieter Verhoeve, neemt de plek van de generaal in op het ministerie van Defensie. Eind vorig jaar spraken Defensie en het bedrijfsleven af om personeel uit te wisselen. Om van elkaar te leren en vacatures te vullen. Want beiden vissen in dezelfde vijver, op zoek naar schaars technisch personeel. Van het plan is nog niet veel gekomen, zij het dan dat de voorzitter van ondernemersorganisatie FME Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink en plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen voor een dag elkaars werk overnamen.

Dienstauto

Oudewater is een stadje in het Groene Hart met ruim 10.000 inwoners. De burgemeester verdient 6740 euro bruto per maand. Dat komt overeen met het ‘startsalaris’ van een brigadegeneraal (6660 euro). In die zin zijn Damen en Verhoeven dus aan elkaar gewaagd. Qua leeftijd niet. De generaal is 58 jaar, de burgemeester 37. Ook zal Damen politiek gezien niet warmlopen voor de SGP, waarvan Verhoeve lid is.

Damen, leider van de Taskforce Logistiek van Defensie, leidt ’s ochtends de collegevergadering –„meer gelachen dan normaal”–, luncht met de Oudewaterse wethouders en het college van buurgemeente Woerden en gaat langs bij een biologische kaasmaker. Verhoeve wordt per dienstauto naar het Plein in Den Haag vervoerd. Later op de dag zegt hij: „Ik ben als burgemeester van een kleine gemeente bezig met zaken in de regio Gouda, Woerden en Nieuwegein. Bij Defensie gaat het om Estland, Litouwen en Afghanistan. De scope is anders. Ook de hiërarchie; er wordt meteen naar je rang gekeken. En het jargon is onnavolgbaar.”

Lintjesknipper

De generaal valt de diversiteit in taken van een burgemeester op. „Vroeger was het de lintjesknipper, nu speelt er veel meer in bijvoorbeeld het veiligheidsdomein.” Damen vindt het jammer dat hij niet een 100-jarige of een stel dat 50 jaar is getrouwd in Oudewater kan feliciteren. „Dan had ik zeker een militaire kapel meegenomen.” En de beroemde Heksenwaag, de attractie van het historische stadje, was dicht. „Anders had ik me laten wegen.”

Nuttig en leerzaam, omschrijft Verhoeve de uitwisseling. „Het verruimt je blik op andere overheidsorganen en het bevordert de samenwerking.” Zouden ze echt van functie willen ruilen? Verhoeve: „Het ambt van burgemeester is de leukste baan die er is.” Damen glimlacht: „Als tiener wilde ik altijd burgemeester worden. Eind mei ga ik met functioneel leeftijdsontslag, dus wie weet.”