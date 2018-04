Geldermalsen ziet Polenhotel niet zitten

Het plan om op een bedrijventerrein in Geldermalsen een hotel voor arbeidsmigranten te vestigen, kreeg donderdag tijdens een informatieavond nauwelijks steun. „Dit kunnen ze ons niet aandoen.”

Van de pakweg 70 aanwezigen lieten tijdens een peiling vier inwoners weten meer informatie te willen. Alleen projectontwikkelaar Paul Vermee stemde onder veel hilariteit voor de komst van het ‘Polenhotel’. De rest van de zaal was faliekant tegen.

Fresh Ideas Beheer uit Tilburg –het bedrijf van Vermee– is eigenaar van een stuk grond van 12.000 vierkante meter aan de Kennedylaan in Geldermalsen en wil daarop een hotel van twee verdiepingen bouwen. In de kamers worden vooral Poolse werknemers gehuisvest. Zij werken op naburige distributiecentra van Albert Heijn en Blokker en veiling Fruitmasters. Alleen al bij Albert Heijn gaat het om 600 tot 850 werknemers. Blokker heeft zo’n 100 buitenlandse arbeidskrachten in dienst.

Rellen

Als de plannen doorgaan, worden de kamers vooral bewoond door stellen en daarnaast door circa 15 procent alleenstaande mannen en 15 procent alleenstaande vrouwen. Het gebouw moet zo’n 230 mensen huisvesten. Zij verblijven ongeveer anderhalf jaar in Nederland. In het hotel zou een recreatieruimte moeten komen. Omwonenden kunnen terecht bij beheerders.

Wethouder Van Meygaarden van Geldermalsen zei dat er nog geen aanvraag bij de gemeente is ingediend. De initiatiefnemer moet zelf op zoek naar draagvlak onder de inwoners. „Een paar jaar terug kwam de projectontwikkelaar met hetzelfde verzoek. Het college stond daar positief tegenover. We wilden meewerken om de problemen rond huisvesting van buitenlandse werknemers op te lossen.”

Maar na de rellen in december 2015 rond de komst van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen is de situatie drastisch veranderd, benadrukte de wethouder. „De gemeente gaat niet akkoord zonder dat de omgeving gehoord is. Natuurlijk willen we mensen die hier werken fatsoenlijk huisvesten en we moeten antwoord geven op verzoeken, maar we willen vooral weten wat onze inwoners ervan vinden.”

Loftrompet

De projectontwikkelaar probeerde de inwoners te overtuigen van de noodzaak van de komst van het hotel. In een filmpje staken bewoners van de Tilburgse wijk de Armhoefse Akkers de loftrompet over de Poolse arbeiders die in een klooster verblijven.

Joep Thönissen, voorzitter van de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten, wees erop dat struisvogelpolitiek van gemeenten leidt tot misstanden. „Arbeiders worden verspreid over woonwijken en vakantieparken, terwijl concentratie juist beter is dan spreiding.”

Volgens Thönissen zijn deze arbeiders niet te vergelijken met bijvoorbeeld asielzoekers. „Ze verdienen in anderhalf jaar hun uitzet en gaan dan thuis weer verder met hun leven.”

Een vertegenwoordiger van uitzendbureau Otto Work Force legde uit dat zijn bedrijf enthousiast is over de plannen, omdat werknemers dan geen 100 kilometer meer hoeven te reizen. Parkeerproblemen doen zich niet voor, omdat de Polen met bussen worden vervoerd en werknemers die voor overlast zorgen, naar huis worden gestuurd, betoogden anderen.

Kerk

Enkele aanwezigen leken te twijfelen. „Bij ons is er genoeg plaats in de kerk”, zei een inwoner. „We moeten die mensen toch op een humanitaire manier huisvesten”, aarzelde een ander.

Maar de overgrote meerderheid was mordicus tegen. „Dit kunnen ze ons niet aandoen”, vond een omwonende. „Wat betekent dit voor ons? We krijgen 250 man voor onze deur. Een complete woonwijk.” Zijn buurman gaf antwoord: „Wat dat betekent? Een waardevermindering van twee ton van je woning.”

Anderen voorspelden overlast door parkeerproblemen en drankgebruik én aantasting van de zondagsrust. En: „Pal naast het hotel loopt een fietspad en er ligt een tennisvereniging. Kunnen vrouwen en kinderen straks nog veilig over straat?” En naar de projectontwikkelaar: „U doet alsof u een maatschappelijk probleem oplost, maar u wilt alleen maar geld verdienen.”

Avondvoorzitter Peter Noordanus –oud-burgemeester van Tilburg en adviseur van de projectontwikkelaar– concludeerde aan het eind van de bijeenkomst dat maar weinig inwoners heil in het project zien. Noordanus wil dat er verder wordt overlegd. „Daarna is het gemeentebestuur aan zet.”