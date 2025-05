Kamerlid dat ook demissionair minister is, kan worden vervangen

Nu is in de Grondwet geregeld dat een Kamerlid zich alleen kan laten vervangen bij zwangerschap of ziekte. Omdat de dubbele functies na verkiezingen knelpunten opleveren, pakt dat negatief uit voor het functioneren van de Kamer, onderzocht een commissie. Zo komt er meer werk te liggen bij fractiegenoten. Bovendien kan er een conflicterende situatie ontstaan als het bewuste Kamerlid moet stemmen over beleid van een collega-bewindspersoon.