‘Geef mensen met verhoogd gezondheidsrisico voorrang op vaccin’

Mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico zouden net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale beroepen voorrang moeten kunnen krijgen op een vaccin tegen corona. Daarvoor pleit een grote groep ouderen- en patiëntenorganisaties, waaronder KBO-PCOB, de Patiëntenfederatie, Ieder(in) en Mind.

„Zodra er een vaccin beschikbaar komt dat aantoonbaar veilig is voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico moeten zij als eersten de mogelijkheid krijgen gevaccineerd te worden”, stellen ze in een manifest.

Volgens de organisaties zijn hun leden door de coronacrisis onevenredig zwaar getroffen. „Om besmetting te vermijden, leven grote groepen mensen met een beperking of chronische ziekte al maanden in isolement en kunnen zij in afwachting van een vaccin niet of nauwelijks deelnemen aan het dagelijks leven”, schrijven ze.

De koepelorganisaties, andere organisaties en hun leden willen dat een coronavaccin op dezelfde manier beschikbaar komt als de griepprik. „Waarbij in dit geval ook mantelzorgers en naasten in aanmerking moeten kunnen komen om met voorrang gevaccineerd te worden.”

Het manifest is door meer dan vijftig ouderen- en patiëntenorganisaties ondertekend.