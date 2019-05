„Dwing sociale media om open te zijn”

Iedereen moet online naar de waarheid kunnen zoeken, en de overheid moet dat waarborgen. Bijvoorbeeld door grote digitale platforms te dwingen om transparant te zijn. In dat geval moeten ze vertellen hoe hun algoritmes in elkaar zitten. Op basis daarvan beslissen diensten als Facebook wat hun gebruikers te zien krijgen.

Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), die de regering adviseert, in een rapport over waarheid in tijden van desinformatie.

Bij alle plannen is het belangrijk dat de politiek het goede voorbeeld geeft, zegt de raad. Zo moet de Tweede Kamer meer middelen krijgen om de regering te controleren. De overheid moet meer stukken zelf openbaar maken, ook zonder dat journalisten ze opvragen. Verder moet de politiek inzien dat kritiek van bijvoorbeeld planbureaus en media belangrijk is. „Als politici deze instituties al niet vertrouwen, waarom zouden burgers dat nog doen? Daarom is het belangrijk dat regering en Staten-Generaal hun vertrouwen in deze instituties uitspreken. Vertrouwen is overigens niet hetzelfde als het eens zijn met deze instituties”, aldus de raad.