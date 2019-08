Duurste Zeeuwse knooppunt bijna klaar

Het grootste en hoogstgelegen verkeersknooppunt van Zeeland is bijna af. Vanaf 30 september om vijf uur ’s morgens rijden de eerste auto’s over knooppunt Drie Klauwen bij de Westerscheldetunnel.

Er heerst tevredenheid in het projectkantoor bij ’s-Heerenhoek van waaruit Tractaatweg BV de bouw coördineert van een hypermodern, iets meer dan twintig miljoen euro kostend nieuw verkeersplein in Zeeland. „Binnenkort worden de portalen over de weg geplaatst waaraan de nieuwe bewegwijzeringsborden worden bevestigd. Ook moeten we nog de laatste asfaltlagen en de wegmarkeringen aanbrengen. Maar als alles volgens plan verloopt, rijdt het verkeer maandag 30 september over het knooppunt”, vertelt Danny Hanisch, manager techniek bij het ambitieuze project.

Als Drie Klauwen klaar is, zal het autoverkeer van en naar Middelburg, Goes en de Westerscheldetunnel ongehinderd steeds goed kunnen opschieten. De kruising is namelijk ongelijkvloers.

Hanisch en de Zeeuwse gedeputeerde voor mobiliteit Harry van der Maas (SGP) laten op de bouwplaats graag zien hoe ver het project al is gevorderd. De drie viaducten liggen er al. Werkmannen zijn een stelling aan het plaatsen voor één van de gloednieuwe ANWB-borden. Hier en daar moeten nog vangrails worden voltooid. Maar het knooppunt krijgt overduidelijk vorm. De viaducten zijn voorzien van geribbelde wanden die, echt Zeeuws, herinneren aan geribbeld nat zand op het strand of het slib van schorren of slikken.

Vierbaans

Ongehinderd van Goes naar Gent, dat is het idee, want het knooppunt maakt deel uit van een doorgaande route tussen die twee steden die volledig vierbaans is. Althans bijna, want het laatste stukje weg tussen Zelzate en Gent in België moet nog worden verbreed. Van der Maas denkt dat traject over een aantal jaar klaar is. „De Belgen willen wel, maar ze willen ook dat Nederland meebetaalt. Het kan echter niet zo zijn dat wij betalen voor Belgisch asfalt”, stelt de gedeputeerde.

Drie Klauwen is het hoogstgelegen knooppunt van Zeeland. En ook het duurste, zegt Van der Maas. De bouw kostte 20,1 miljoen euro en de kosten blijven volgens de provinciebestuurder binnen het gestelde budget.

Bij de afronding van het project, die nu in volle gang is, hoort ook dat op de taluds van de viaducten en rond de nabijgelegen bergingsvijver voor afvoer van overtollig hemelwater passende begroeiing komt. Zo wordt het verkeersplein voor de directe omgeving zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Hoe fraai ook, het knooppunt ligt in de polder en mag daarom niet te veel afbreuk doen aan de landschappelijke waarden van het gebied.

Van der Maas en Hanisch krijgen in hun omgeving opvallend vaak de vraag hoe het staat met de voortgang van het project. „Op feestjes of bij vrienden overkomt me dat regelmatig. De Zeeuwen kijken echt uit naar de komst van dit mooie stukje infrastructuur”, vertelt Hanisch.

Dankzij Drie Klauwen wordt Zeeland beter verbonden met het achterland: Rotterdam en België. Dat is goed voor de economie en daarmee voor de leefbaarheid van Zeeland. Maar in de eerste plaats maakt het knooppunt Zeeland natuurlijk weer een stukje verkeersveiliger. En dat is nodig. Eén van de volgende grote projecten die het provinciebestuur wil oppakken is de verbreding van de Deltaweg, de als onveilig bekend staande route van Goes naar de Zeelandbrug en Zierikzee. Daar gebeurde onlangs een ernstig verkeersongeluk waarbij zestien gewonden vielen.