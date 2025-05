Terrein ontruimd van afvalverwerker Vlaardingen waar brand woedt

Twee meetploegen die naar de afvalverwerker aan de Maassluissedijk waren gekomen, hebben geen verhoogde waarden van gevaarlijke stoffen gemeten in de omgeving. Wel geeft de rook stankoverlast in delen van Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg. Voor het gebied ten zuidwesten van het bedrijf is een NL-Alert verstuurd. De Maassluissedijk is tussen Maassluis en Vlaardingen afgesloten voor al het verkeer.

Het gaat om een hal vol bouwafval die volledig in brand staat. De brandweer blust daarom van buitenaf en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar gebouwen in de omgeving. Hiervoor zijn ook twee vaartuigen van het Havenbedrijf aanwezig. Een blust de brand direct met een waterkanon, en het andere levert water aan de brandweer aan wal.