Joseph past pensioenplan aan, Kamer debatteert woensdag verder

Er zou deze dinsdag worden gestemd over haar voorstel, maar Joseph wil Kamerleden genoeg tijd geven om haar aangepaste voorstel te lezen. Op verzoek van mede-indiener Bart van Kent (SP) debatteert de Tweede Kamer er woensdag nog eens over. Er stond al een commissiedebat over pensioenen ingepland.

De pensioensector kijkt met spanning naar de behandeling van het amendement. Als het voorstel wordt aangenomen en pensioendeelnemers meer inspraak krijgen, kan dat de overgang naar het nieuwe systeem een stuk ingewikkelder maken, zo wordt gevreesd.

Die angst werd gedeeld door onder meer Van Hijum. Het amendement zou de beoogde invoering van het nieuwe stelsel per 2027 in gevaar kunnen brengen. Toen hij in een debat uiteenzette waarom het plan van Joseph niet uitvoerbaar zou zijn, beet zij hem toe dat hij zichzelf en het Nederlandse volk „voor de gek” hield.