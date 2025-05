Gelderland geeft rechter extra informatie over ‘probleemwolf’

De provincie Gelderland heeft bij de rechtbank extra informatie aangeleverd over de wolf op De Hoge Veluwe die afgeschoten zou moeten worden. De rechter had daar eind vorige week om gevraagd, omdat volgens haar niet duidelijk was om welke wolf het gaat. De provincie gaf de Gelderse faunabeheereenheid vorige week een vergunning om het dier zo snel mogelijk af te schieten.