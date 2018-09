„Duitsland gewaarschuwd voor terreurverdachte”

De Duitse autoriteiten waren gewaarschuwd voor de man die wordt verdacht van de aanslag op Amsterdam Centraal Station. De Afghaan liet een baard staan en begon zich anders te gedragen. Een ambtenaar in het district Mainz-Bingen gaf dat door aan de Duitse veiligheidsdienst, zei een lokale woordvoerder tegen de regionale omroep SWR. Het is niet bekend wat de veiligheidsdienst met de informatie heeft gedaan.

De nu 19-jarige Jawed S. woonde ongeveer twee jaar lang in de omgeving van Mainz. Hij had asiel aangevraagd. Volgens de SWR was dat afgewezen, maar is S. daartegen in beroep gegaan. Die zaak zou nog lopen.