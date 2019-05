De Schipper New Scientist Wetenschapstalent

Kustwaterbouwkundige Matthieu de Schipper (35) is vrijdagavond uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent 2019. De onderzoeker kreeg de prijs onder meer vanwege zijn originele onderzoeksmethoden. Zo raasde hij gewapend met een waterscooter vol meetapparatuur langs de kust om het gedrag van water en zand te bestuderen.

De Schipper, universitair docent aan de Technische Universiteit Delft, verzamelt met zijn team meetgegevens die inzicht geven in de verandering van zandstranden onder invloed van mens en natuur. Hieruit volgen voorspellingen op basis waarvan je op zo’n manier kunt ingrijpen in het landschap - bijvoorbeeld door op een bepaalde plek veel zand te storten - dat golven er zelf voor zorgen dat de kust op vitale plaatsen aansterkt.

Het was de vijfde keer dat de prijs werd uitgereikt. Die is een initiatief van populairwetenschappelijk tijdschrift New Scientist. De Schipper kreeg 2500 euro en een trofee.