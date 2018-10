Civitas en RD ruimen misverstand uit de weg

De actiegroep Civitas Christiana en het Reformatorisch Dagblad zeggen in een gezamenlijke verklaring misverstanden uit de weg te hebben geruimd. In april ontstond er onderlinge spanning over een met de krant meegestuurde flyer van Civitas tegen homo-erotische reclameposters.

De twee partijen stellen in de maandag bekendgemaakte verklaring dat er een basis is gelegd voor wederzijds vertrouwen. Campagneleider Hugo Bos van Civitas Christiana en RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn zeggen in een reactie blij te zijn dat de problemen zijn opgelost.

Eind maart ontstond er commotie over een flyer van Gezin in Gevaar, een campagne van Civitas Christiana. De rooms-katholieke actiegroep zette op de flyer een kruis door twee zoenende mannen op een homo-erotische reclameposter van pakkenbedrijf Suitsupply.

De ophef zorgde voor „veel spanning” tussen Civitas Christiana en RD, aldus de verklaring. Bos stuurde eind augustus een rondzendbrief naar 5000 RD-abonnees waarin hij opriep een petitie tegen de RD-hoofdredacteur te tekenen. De Bruijn zou zich volgens Civitas op „een hellend vlak” bevinden in zijn standpunt over homoseksualiteit. De hoofdredacteur weerspreekt dit, maar wijst erop nadrukkelijk oog te willen hebben voor christelijke homo’s die worstelen met hun gevoelens. Civitas heeft de rondzendbrief deze week van haar site verwijderd.

RD en Civitas stellen „geheel onafhankelijk van elkaar te zijn en te verschillen van elkaar”, ook als het gaat om de benadering van thema’s als huwelijk, gezin en homoseksualiteit. Beide herkennen elkaar in het belang van het verdedigen van het traditionele huwelijk en gezin. „Krant en actiegroep beschouwen het traditionele gezin en huwelijk tussen één man en één vrouw als een door God gegeven instelling, dat onder vuur ligt van de LHBT-beweging, van overheidsmaatregelen en door culturele veranderingen.”

Verklaring hoofdredactie Reformatorisch Dagblad

„Een flyer van Gezin in Gevaar die eind maart met het Reformatorisch Dagblad is meegestuurd, heeft voor veel ophef gezorgd. De flyer was gericht tegen homo-erotische reclameposters. De ophef zorgde voor veel spanning tussen Civitas Christiana, waarvan Gezin in Gevaar een campagne is, en het Reformatorisch Dagblad.

Het Reformatorisch Dagblad en Civitas Christiana zijn geheel onafhankelijk van elkaar en verschillen van elkaar, ook als het gaat om de benadering van thema’s als huwelijk, gezin en homoseksualiteit. Ze geven daar, elk op hun wijze, vorm aan. Dat verschil heeft geleid tot misverstanden, met name in de achterban van het RD.

Op uitnodiging van het Reformatorisch Dagblad heeft daarom op 14 september een gesprek plaatsgevonden waarin zaken benoemd en uitgesproken zijn en de basis is gelegd is voor wederzijds vertrouwen.

Beiden hebben bevestigd het traditionele gezin en huwelijk tussen één man en één vrouw te beschouwen als een door God gegeven instelling, dat onder vuur ligt van de LHBT-beweging, van overheidsmaatregelen en ten gevolge van culturele veranderingen. Als zodanig verdienen huwelijk en gezin verdedigd te worden. Het gesprek heeft ertoe geleid dat de twee organisaties elkaar herkennen in het belang van het verdedigen van het traditionele huwelijk en gezin. Ze willen vanuit dat gezamenlijk vertrekpunt hun blik op de toekomst richten.”