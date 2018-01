CDA-fracties Veluwe denken anders over Lelystad Airport dan landelijke fractie

Lokale CDA-fracties in Gelderland willen dat Lelystad Airport niet opengaat voordat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Daarmee gaan ze diametraal in tegen het standpunt van hun partijgenoten in de Tweede Kamer. Dat schreef het ND dinsdag.

De plaatselijke afdelingen nemen het woord uitstel niet massaal in de mond. Wat zij zeggen, komt daar echter wel op neer. De CDA’ers willen eerst het luchtruim laten herindelen en daarna pas vliegen vanaf Lelystad Airport. Want zoals het er nu uitziet, levert het nieuwe vliegverkeer veel hinder op voor de bewoners en toeristen in Gelderland en Overijssel.

De CDA-fractievoorzitter in Elburg, Neijzen, wil dat er vanaf Lelystad via andere routes wordt gevlogen dan nu het plan is. Als vliegtuigen eerder stijgen, levert dat volgens hem minder overlast op.

CDA’er Van der Borg in Apeldoorn zegt dat de standpunten van zijn fractie haaks staan op die van de landelijke partij. „Daar hoor ik namelijk geen ruimte voor uitstel. Wij willen dat er pas wordt gevlogen nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Zo denken alle CDA-fracties op de Veluwe erover.”

Het CDA in de Tweede Kamer wil wachten op de uitkomsten van een nieuwe milieueffectenrapportage, omdat in de eerdere rapportage fouten staan in de geluidsberekeningen.

De kans bestaat dat regeringspartij ChristenUnie volgende maand voor uitstel van de opening van Lelystad Airport stemt. „Een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak zijn veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum”, lichtte Tweede Kamerlid Bruins vrijdag toe. De ChristenUnie in Lelystad is hier niet blij mee. Volgens de fractie komen daardoor nieuwe baankansen, bedrijvigheid in de stad en een verdere groei van de gemeente in het gedrang.