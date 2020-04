Brand in twee Brabantse zendmasten

In het Brabantse Oudenbosch heeft afgelopen nacht brand gewoed in twee zendmasten, bevestigt de politie een bericht van verschillende Brabantse media. Het gaat vermoedelijk om brandstichting, aldus een woordvoerster.

De zendmasten waar de door de brandweer gebluste branden waren, staan aan de Bosschendijk en de Pagnevaart.

Afgelopen week werd aangifte gedaan van brandstichtingen in zendmasten in Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuenen. „De verbindingen zijn hard nodig voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en dan zijn er mensen die moedwillig zendmasten in de fik steken. Onbegrijpelijk en onacceptabel”, klaagde toen directeur Rob Bongelaar van Monet, dat namens de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met overheden.

De brandstichtingen zouden gericht zijn tegen de uitrol van het 5G-netwerk.