Van de hoofdredactie: Week van de Schepping

Het Reformatorisch Dagblad ondergaat deze week een gedaantewisseling. Een week lang willen we uw aandacht vestigen op de zorg voor onze schepping. Tijdens deze Week van de Schepping kiezen we elke dag een voorpagina die u daaraan herinnert.

Waarom is zo’n speciale week nodig? Het was vorige week al de Nationale Week Zonder Vlees, donderdag was het Internationale Vrouwendag, vandaag begint de Boekenweek – en ga zo maar door. Waarom dan ook nog een Week van de Schepping?

Dat licht ik graag toe. Vorige zomer hadden we contact met Diederik van Dijk en Elbert Dijkgraaf van de SGP en met Willem de Potter van het Hoornbeeck College. Allen liepen we met dezelfde knoop in onze maag: in reformatorische kring is weinig aandacht voor duurzaamheid, rentmeesterschap en zorg voor het milieu. De enkeling die zich daarvoor inzet wordt meewarig aangekeken. Oké, je huis isoleren en zonnepanelen op je dak, daar heb je zelf wat aan. Maar vlees minderen, per trein reizen, minder douchen, aandacht voor biodiversiteit? Dat haalt niks uit. ’t Loopt echt niet zo’n vaart met die opwarming van de aarde. Anderen worden principieel: denk je werkelijk dat de mens zo machtig is dat hij Gods schepping uit haar evenwicht kan brengen?

Jawel, dat denken we. Sterker nog: dat is gebeurd, al kort na de schepping, toen de mens in opstand kwam tegen God. De vloek die daarop volgde, tastte niet alleen de schepping zelf aan, maar ook de mens die niet ging bouwen en bewaren, maar roofbouwen en verstoren.

Uit de bijeenkomsten met de SGP en het reformatorisch onderwijs kwam naar voren dat het roer om moet. We belijden met de mond: „Leer ons voor overdaad ons wachten”, maar in de praktijk schort het daaraan. Zorg voor het geschapene is geen stokpaardje van de ‘linkse kerk’, maar hoort thuis op de agenda van ieder die Gods Woord serieus neemt. Beschouw deze Week van de Schepping niet als kant-en-klaarproject vol debatavonden en actieplannen. Het is een steen in de vijver, een oproep om het niet bij mooie woorden te laten. Dat gebeurt deze zaterdag al, op de SGP-jongerendag. Op 18 april belegt het Hoornbeeck College een congres waarbij het reformatorisch onderwijs een duurzaamheidsambitie wil ontwikkelen.

Maar de belangrijkste dag in de Week van de Schepping is de biddag. Rentmeesterschap begint in de binnenkamer. Ook in dat opzicht mogen we het niet bij mooie woorden laten.