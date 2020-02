Terugkeer naar eerste liefde is mogelijk na second love

Als een echtpaar verder wil nadat een van de partners vreemdgegaan is, dan is herstel van de vertrouwensbreuk in veel gevallen mogelijk, zij het in een proces dat veel tijd en energie zal vragen.

Second Love, binnen 24 uur een date! Ik zit in de auto onderweg naar huis als mijn oog valt op de poster met deze tekst in het bushokje langs de weg. Op het bankje in het bushokje zit een vrouw. Zou ze getrouwd zijn? Heeft ze de poster gezien en loopt het misschien al langere tijd niet lekker tussen haar en haar partner? Een ”second love” (vreemdgaan) kan dan een aantrekkelijk idee zijn.

Terwijl ik doorrijd, laat ik mijn gedachten de vrije loop. De afgelopen jaren heb ik in mijn praktijk heel veel stellen gesproken waarbij één van de partners (soms beiden) er een ander op na hield. Met alle gevolgen van dien.

Vreemdgaan

„Ik zag het niet aankomen. Ik hield van hem en ik dacht echt dat we het samen goed hadden. Hij was de laatste tijd wel wat afwezig maar ik dacht dat dat te maken had met de reorganisatie op het werk. Het zou wel weer goed komen als dat voorbij was.”

„Het viel me wel op dat ze veel op haar telefoon zat en ook dat ze veel meer aan haar uiterlijk deed dan anders als ze een avond wegging. Toen ik ernaar vroeg, maakte ze er een grap van en zei ze dat ik niet zo achterdochtig moest doen.”

„Misschien had ik het niet moeten doen, maar ik ben haar gevolgd. Tot mijn verbijstering reed ze rechtstreeks naar het huis van mijn beste vriend. Ik zag hoe hij haar begroette. Mijn wereld stortte in. Ik was woedend, teleurgesteld, verdrietig en voelde me verraden en in de steek gelaten.”

„Had ik mijn onderbuikgevoel maar serieuzer genomen... Achteraf gezien speelde het al jaren. Ik zei steeds tegen mezelf: „Doe niet zo stom, je verbeeldt het je maar.” Tot ik in zijn weekendtas dat luchtje vond. Het cadeaupapiertje zat nog los in de tas. Toen ik hem ermee confronteerde, ontkende hij eerst ook nog.”

Woede, verdriet, opluchting, schaamte, schuld, wantrouwen, teleurstelling, een diep gevoel van afwijzing... Zomaar wat gevolgen van vreemdgaan. Second Love. Het lijkt misschien woest aantrekkelijk maar is verwoestend!

‘Normaal’

Het plaatje van de Second Love-poster blijft in mijn gedachten hangen. Ik voel me steeds bozer worden. Heb de neiging om terug te rijden en te kijken of ik de poster uit het bushokje kan verwijderen. Maar dan moet ik waarschijnlijk eerst een steen door de ruit gooien. Dat kan natuurlijk niet.

Binnen 24 uur een date. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je je partner bedriegt met een ander. Gewoon op een reclamebord aan de kant van de weg, waar iedereen langs komt: jongeren, kinderen, singles, getrouwden. Op de plek waar ook reclame wordt gemaakt voor steun bij ernstige ziektes als kanker of ALS, waar supermarkten en telecombedrijven hun waren aanprijzen. Algemeen geaccepteerde doelen en producten. En nu hangt die Second Love-poster daar. Als tip dat je dat toch zeker een keer gedaan moet hebben. Het is heel ‘normaal’, toch?

Het maakt me boos dat er reclame gemaakt wordt voor iets wat een ander kapotmaakt. Jij een spannende, opwindende, leuke date, je partner en gezin aan gruzelementen. Maar dat wordt er niet bijgezegd. Sterker nog, op de Second Love-site kun je zelfs tips vinden hoe je je partner om de tuin kunt leiden.

Ze redden het niet allemaal, de stellen die bij mij komen nadat het vreemdgaan is uitgekomen. Soms is er onherstelbare schade aangericht of wil de ander de ”second love” niet opgeven. Heel vaak bestaat er al jarenlang een patroon van ruzie of vervreemding en is het vreemdgaan de doodsklap op de relatie. De pijn, de boosheid en het verdriet zitten diep. Het gevoel van eigenwaarde ligt aan gruzelementen. Als er kinderen zijn, is alles nog ingrijpender.

Toch zie ik ook mooie dingen in mijn praktijk. Als beide partners verder willen, als ze de ander (hoe moeilijk ook) een kans willen geven en kiezen voor een weg van herstel. Het kan echt, terug naar waar die eerste liefde, meestal verliefdheid, ontstaan is. Samen kijken naar waar de relatie uit het gezamenlijke spoor is gelopen en waar partners elkaar zijn kwijtgeraakt. Dwars door de pijn, het verraad, de eenzaamheid en de leegte heen. Kijken naar hoe er ruimte kon ontstaan voor die ”second love”. Een proces van vergeving ingaan. Opnieuw bouwen aan vertrouwen. Elkaar leren kennen op een nieuwe, diepgaandere manier.

Het herstel van een vertrouwensbreuk is een proces dat veel tijd en energie vraagt. In mijn praktijk werk ik graag met het door Ferdinand Bijzet ontwikkelde programma S.A.M.E.N. Dit onlineprogramma kunnen stellen zelf aanschaffen en volgen. In vijf modules, die allemaal een aantal lessen bevatten, kijken beide partners naar hoe het vreemdgaan heeft kunnen gebeuren, naar wat de gevolgen zijn en naar de manier waarop je kunt bouwen aan een gezonde relatie. Sommige stellen hebben genoeg aan dit programma. Veel andere echtparen hebben daarnaast ondersteunende gesprekken nodig.

De auteur is relatietherapeut.