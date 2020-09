Geef hulp die past in ontwikkelingsland

Iets tastbaars geven aan mensen in nood voelt vaak beter dan een geldbedrag doneren. Toch hebben zij vaak meer aan euro’s.

Momenteel is er veel aandacht voor de mensonterende situatie in het migrantenkamp Moria op Lesbos. Van alle kanten worden goederen getransporteerd: van slaapzakken tot voeding en van luiers tot solarlampen. Ik hoop dat het de betrokkenen verlichting geeft. Het voelt goed om daaraan bij te dragen. Toch hebben veel mensen in nood vaak meer aan het doneren van een geldbedrag. Waarom? Omdat dat hulp is die past.

Stel, je hebt niets meer. Sta je dan te springen om een te kleine trui voor je dochter? Ben je blij met een tent om in te overnachten, terwijl je die al had? Natuurlijk kun je denken: beter iets dan niets. Maar je bent er niet echt op vooruitgegaan. Bij het geven van passende hulp is het de kunst om vanuit de ander te denken. Heeft hij voedsel nodig? Onderdak? Traumaverwerking? Het is allemaal te koop met geld.

Werkgelegenheid

Het doneren van een geldbedrag is bovendien kosteneffectief. Transport van hulpgoederen is duur en het milieu wordt er extra door belast. Het ter plaatse inkopen van producten daarentegen stimuleert de lokale economische situatie en werkgelegenheid. Dus door geld te geven, hebben veel meer mensen profijt van de hulp dan die ene persoon.

Waarom zou ik überhaupt voor iemand in nood bepalen wat hij of zij nodig heeft? Die ander is toch niet plotseling zijn of haar vermogen om te denken en te beslissen kwijtgeraakt? Hoeveel waardiger is het om iemand in nood gewoon geld te geven. Daarmee zeg je tegen die persoon: „Ik vertrouw je, ik zie je als gelijke. Ik begrijp dat je erdoorheen zit. Maar hier, koop wat je nodig hebt.”

Noodsituatie

Zelf ben ik betrokken bij Dorcas, een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Voorheen hebben wij veel goederen verscheept naar onder andere Oost-Europa. We zijn ontzettend dankbaar voor de hulp die velen daarmee ondervonden hebben. Maar we zijn ermee gestopt. We geloven echt dat we met geld beter kunnen helpen. Zo staan wij op plekken van ontwikkelingssamenwerking mensen bij om zelf hun inkomen te kunnen verwerven. Door een vakopleiding te volgen. Door op een doordachte manier graan te verbouwen. Door kippen te verhandelen. Zo is onze hulp op een gegeven moment niet meer nodig. Deze support kunnen wij geven door gekwalificeerde (lokale) mensen aan te nemen en salaris aan hen te betalen.

Ook in noodsituaties zijn euro’s enorm belangrijk. We geven dan ook wel gewoon cash, zoals momenteel in Beiroet. Met een geldbedrag kunnen de mensen die getroffen zijn door de explosie zelf kiezen hoe ze hun huis repareren of welke levensmiddelen ze kopen. Of ze kunnen iemand betalen die hun woning voor hen kan repareren. Zo snijdt het mes aan alle kanten.

Kringloopwinkel

En de tastbare spullen dan? Die kunnen we nog steeds gebruiken! Onze veertig kringloopwinkels nemen maar wat graag spullen aan die anderen kunnen hergebruiken. Duizenden vrijwilligers vinden in het runnen van deze kringloopwinkels een fantastische daginvulling. De vrijwilligersgroep ervaren ze ook nog eens als een hartelijke community waarin mensen naar elkaar omzien.

Honderdduizenden mensen kopen voor weinig geld mooie of bijzondere spullen in onze Dorcaswinkels. De opbrengsten besteden we aan onze projecten in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Zodat de meest kwetsbare mensen zelf stappen kunnen zetten naar een bloeiende toekomst. Dus wil je anderen helpen? Doneer euro’s. Of geef spullen die in euro’s omgezet kunnen worden.

De auteur is verantwoordelijk voor het werk van Dorcas in Nederland.