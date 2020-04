Trump kan zich beter van medische adviezen onthouden

Onverantwoord en gevaarlijk. Dat was donderdag kort en bondig de reactie van medisch specialisten op de suggestie van de Amerikaanse president Donald Trump om mensen met een desinfecterend middel te injecteren en zo het coronavirus te lijf te gaan.

Toegegeven, de uitspraken van het staatshoofd waren hier en daar wel uit hun verband gerukt. Sommige media kopten dat Trump de aanbeveling had gedaan dergelijke injecties als coronamedicijn in te zetten. In werkelijkheid reageerde de president op de resultaten van een onderzoek die aantoonden dat bleekmiddel en isopropylalcohol het virus in speeksel en zweet binnen enkele minuten kunnen doden. „Is er een manier om zoiets te doen, door een injectie, bijna een soort schoonmaak?”, zo vroeg Trump aan Deborah Birx, coördinator van het coronaresponsteam van het Witte Huis.

Kort daarvoor had Trump al de suggestie aan Birx voorgelegd om patiënten met licht- en warmtetherapie te behandelen, omdat die elementen het virus aantoonbaar sneller verzwakken. Birx antwoordde wijselijk dat ze nog nooit van zo’n behandeling had gehoord. „Maar koorts is altijd een goed ding; het helpt je lichaam te reageren”, voegde ze eraan toe.

De president gaf vervolgens een voorzet die de medische wereld korte tijd later feilloos inkopte. „Ik ben geen dokter”, sprak het Amerikaanse staatshoofd. „Maar”, vervolgde hij, terwijl hij veelbetekenend tegen zijn hoofd tikte, „ik ben wel een persoon die een goede je-weet-wel heeft.”

Over dat eerste waren dokters het snel eens; bij het tweede hadden ze hun vraagtekens. „Neem geen medisch advies van de president aan”, was het oordeel van longarts Vin Gupta. „Het injecteren of inbrengen in het lichaam van welk schoonmaakmiddel dan ook, is onverantwoord en gevaarlijk. Dit is een veelgebruikte methode die mensen gebruiken als ze zich van het leven willen beroven.” En Gupta was bepaald niet de enige medicus die waarschuwde tegen de suggestie van Trump. „Een totaal belachelijk concept”, aldus specialist John Balmes.

De uitspraken van Trump zijn extra gevoelig, omdat in de Verenigde Staten de afgelopen weken het aantal gevallen van vergiftiging door het innemen van desinfecterende en schoonmaakmiddelen fors is toegenomen. Er circuleren spookverhalen dat zo’n behandeling tegen corona werkt.

Ook al beschikt Trump over nog zo’n goede ”je-weet-wel”, dit alles bewijst dat ook presidenten zich vooral bij hun leest –te weten: het landsbestuur– moeten houden. En al helemaal als het om medische aangelegenheden gaat. Hij heeft uitstekende deskundigen om zich heen staan die hem van advies kunnen dienen en zonder brokken als woordvoerder op kunnen treden.