Netanyahu bewijst opnieuw een overlever te zijn

Opnieuw heeft Benjamin Netanyahu bewezen dat hij de kunst van het politiek overleven tot in de puntjes verstaat. Met grote overmacht versloeg de demissionaire Israëlische premier donderdag zijn uitdager Gideon Sa’ar bij de interne leiderschapsverkiezingen van zijn Likudpartij.

Het einde van het tijdperk-Netanyahu was al vaker voorspeld. Na de verkiezingen van april en september slaagde ”Bibi” er niet in voldoende steun in het rechtse kamp te verzamelen om een nieuwe regering te vormen – iets wat zijn rivalen van het centrum-linkse blok overigens evenmin lukte. Bovendien is de premier inmiddels officieel aangeklaagd wegens corruptie en schending van vertrouwen.

Het leken allemaal ingrediënten die het einde van zijn politieke carrière zouden inluiden. Desondanks wist Netanyahu van geen wijken. Staatsrechtelijk kan hij ook als minister-president aanblijven tot het moment dat een rechter hem veroordeelt.

Netanyahu wint strijd om leiderschap Likud

De échte test voor Netanyahu zou volgens analisten komen als zijn leiderschap binnen Likud ter discussie werd gesteld. Als zijn eigen partij hem zou laten vallen, zou het definitief met hem zijn gedaan. Gideon Sa’ar nam de handschoen op en daagde de premier uit.

Donderdag spraken de stemgerechtigde partijleden zich uit. Hoewel de opkomst laag was, loog de uitkomst er niet om. Geen nek-aan-nekrace, zoals sommige peilingen hadden voorspeld. Laat staan een verlies voor Netanyahu. Met een overgrote meerderheid wist hij zijn leiderschap van Likud veilig te stellen. In elk geval tot de verkiezingen van 2 maart volgend jaar.

„Een enorme overwinning! Dank aan de Likudleden voor hun vertrouwen, steun en genegenheid. Met de hulp van God en de uwe zal ik Likud leiden naar een klinkende overwinning in de komende verkiezingen en Israël blijven leiden naar ongekende prestaties”, twitterde Netanyahu donderdagavond.

De vraag is of hij die belofte komend voorjaar zal kunnen waarmaken. De premier mag dan een overlever pur sang zijn, de uitslagen van de afgelopen twee verkiezingen wijzen er in elk geval niet op dat hem en zijn partij in maart een klinkende overwinning te wachten staat. Zijn beschadigde reputatie door de aanklachten die tegen hem lopen, zal de resultaten ook niet bepaald positief beïnvloeden.

Desondanks hebben de interne verkiezingen van donderdag opnieuw bewezen dat Netanyahu’s leidersrol in Israël nog niet is uitgespeeld. In elk geval niet in het rechts-religieuze kamp. Daar zal het centrum-linkse blok onder aanvoering van Benny Gantz ook de komende tijd terdege rekening mee moeten houden.

Los daarvan kunnen externe ontwikkelingen in het Midden-Oosten de politieke situatie in Israël nog volledig op zijn kop zetten. Stafchef Aviv Kochavi waarschuwde afgelopen woensdag dat het Israëlische leger zich op een grootschalige regionale oorlog voorbereidt, met Iran als belangrijkste tegenstander.