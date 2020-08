Christenen hoeven niet te somberen over de toekomst van de kerk

Hoe ziet de kerk in Nederland er in 2050 uit? Zes predikanten uit de gereformeerde gezindte trokken de afgelopen weken in het Reformatorisch Dagblad wat krijtlijnen over de toekomst van de kerk. Waarover maken zij zich zorgen? En welke hoop hebben zij?

Het is lastig om uitspraken te doen over hoe de kerk er over dertig jaar uitziet. Alleen al de huidige coronacrisis maakt duidelijk hoeveel er in korte tijd kan veranderen, ook op kerkelijk gebied. Toch ontkomt de kerk er niet aan naar de toekomst te kijken, al is ze geen bedrijf dat winstprognoses maakt en doelen stelt. Het is wel de toekomstige kerk van de jongeren van nu.

Wat de gereformeerde gezindte mede zal vormen, is de huidige afkalving van de kerk. Christenen worden hoe langer hoe meer een minderheid. Het komt er dan op aan dat de kerk bescheiden en beslist met een duidelijk getuigenis in de samenleving staat, ook wat betreft ethische en morele thema’s.

Daarnaast is er sprake van geloofsvervlakking. Ook reformatorische christenen zijn vaak erg op het hier en nu gericht en lijden er te weinig aan dat God in deze wereld niet volkomen aan Zijn eer komt. Het welvaartsdenken bepaalt voor veel mensen hun beroepskeuze, geldbesteding en tijdbesteding. Prof. Herman Paul wees er recent terecht op dat secularisatie niet alleen een beweging van God en de kerk vandaan is, maar ook ergens naartoe: consumentisme.

Daarnaast leven er zorgen over het debat over Schrift en hermeneutiek, de manier waarop we de Bijbel lezen. Het gezag en de betrouwbaarheid van de Schrift zijn in de brede gereformeerde gezindte een onderwerp van discussie geworden. Hoe spreken we over schepping en evolutie, over homoseksualiteit en de vrouw in het ambt?

Toch zijn al die dingen geen reden om te somberen, alsof vroeger alles beter was en de kerk geen toekomst heeft. Wie alleen op negatieve dingen wijst, doet de Heere tekort. Zijn Woord is nog steeds krachtig en ook de gereformeerde gezindte doet er goed aan zich dáárop te richten.

Een deel van de jeugd haakt helaas af, maar het is een teken van hoop dat er ook veel jongeren zijn met een sterke betrokkenheid op de dingen van God en Zijn koninkrijk. Door Zijn Geest werkt de Heere nog steeds geloof en bekering.

Op weg naar 2050 mogen christenen bovendien met grote verwachting uitzien naar de wederkomst van Christus. De voetstappen van de Naderende worden luider. Hij komt, of dat nu in het jaar 2020, 2050 of 2100 is.

Hoe de toekomst van de kerk in Nederland er ook uitziet, christenen kunnen hoopvol in het leven staan. Omdat de Heere de levende God is.

Hij bréngt de kerk naar 2050, als Christus dan nog niet is wedergekomen.