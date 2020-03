Brief van de hoofdredactie: Coronavirus en krant

„Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil.” Aan dat zinnetje moest ik de afgelopen dagen regelmatig denken. Het stond onder een spotprent uit de tijd van de spoorwegstakingen in 1903.

We leven in bijzondere tijden. De ene collega herinnert me aan 9/11, de week in 2001 waarin de Twin Towers in New York instortten. De ander denkt terug aan de oliecrisis uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, met z’n autoloze zondagen. Gedachten komen boven aan eerdere pandemieën, zoals de Mexicaanse griep uit 2009 of de Spaanse griep uit 1918. Die laatste epidemie kostte aan circa 30.000 Nederlanders het leven.

Ook voor journalisten zijn dit bijzondere tijden. Het was vrijdag rustig in de newsroom van de redactie, maar samen met de vele collega’s die thuiswerkten of onderweg waren, is er heel wat werk verzet. Bij calamiteiten als deze hebben onze collega’s meestal gemengde gevoelens. Je ervaart van dichtbij hoe ingrijpend de gevolgen van zo’n ziekte zijn, maar tegelijkertijd is iedereen bijzonder gemotiveerd, want je voelt het als je plicht om evenwichtige informatie te verspreiden. Een ander dilemma is dat je geen paniek wilt zaaien, maar mensen ook niet de indruk wilt geven dat het allemaal wel meevalt. Betrouwbare media zijn juist nu van groot belang, omdat er tal van spookverhalen circuleren over het coronavirus.

Directie en hoofdredactie van het RD hebben ook nagedacht over de vraag of de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan gevolgen kunnen hebben voor ons werk. We verspreiden onze nieuws- en achtergrondartikelen uiteraard ook via onze website. Alle artikelen over het coronavirus, inclusief het liveblog met een doorlopende reeks artikelen, zijn ook voor niet-abonnees toegankelijk. Mocht de bezorging van de krant problematisch worden, dan zal ook de e-paper (de elektronische krant, zie rd.nl/epaper) voor iedereen opengezet worden. In uitzonderlijke gevallen zal de redactie op zondag berichten plaatsen op de website, bijvoorbeeld bij belangrijke informatie van de overheid.

Als redactie voelen we de verantwoordelijkheid om een spil te zijn in de berichtgeving voor reformatorische christenen. Daarbij gaat het niet alleen om nieuws, maar ook om de duiding ervan, zoals in de bijlage RD Zaterdag die helemaal over het coronavirus gaat. Immers, niet de machtige arm van de mens heeft het laatste woord, maar God regeert.