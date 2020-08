Volkskrant komt met tweede top 15 mooiste orgels

De Volkskrant heeft opnieuw een lijst met vijftien Nederlandse „toporgels” gepubliceerd. Bovenaan staat het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk in Groningen.

Volkskrantjournalist Merlijn Kerkhof publiceerde juli vorig jaar een top 15 van Nederlandse „orgels die u gehoord moet hebben.” Een jaar later stelt de journalist dat de lijst „om een aanvulling schreeuwde.” Vandaar dat hij opnieuw met een selectie topinstrumenten komt.

Martinikerk Groningen boven aan orgeltop 15 de Volkskrant

Na de publicatie van de eerste top 15 –met het orgel van de Martinikerk in Groningen op nummer 1– ontstond er onder orgelliefhebbers uitgebreid discussie over de vraag welke instrumenten niet hadden mogen ontbreken op de lijst. „Wij waren er zelf ook nog lang niet klaar mee”, aldus Kerkhof, „want vijftien favorieten kiezen in Nederland, met de hoogste dichtheid aan historische orgels ter wereld, was eigenlijk niet te doen. Daarom presenteren wij: de Volkskrant Orgel Top-16 tot en met 30, dé orgels die u moet beluisteren als u die andere vijftien heeft afgevinkt.”

Bovenaan, op nummer 16, staat het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk in Groningen. „Loop je een organist tegen het lijf en weet je echt niet waar je het over moet hebben? Begin over de Der Aa-kerk in Groningen, en je bent zo een uur verder. Over geen orgel in Nederland zijn de meningen zo verdeeld”, aldus De Volkskrant. „Hoe dan ook heeft het orgel veel te bieden: een terechte nummer 16. Groningen flikt het weer. Gefeliciteerd!”

Andere orgels die hoog in de tweede top 15 staan, zijn de instrumenten in de Walburgiskerk in Zutphen (17), de Laurenskerk van Alkmaar (Van Covelensorgel, 18), de Petruskerk in Leens (19) en de Nicolaikerk in Utrecht (20).

Ook bekende orgels als die in de Oude Kerk Amsterdam (21), de Haagse lutherse kerk (25), de Maartenskerk in Zaltbommel (27) en de Sint-Janskathedraal van Den Bosch (29) staan nu in de lijst. De tweede top 15 sluit af met het orgel van de Lebuïnuskerk in Deventer.

De lijst is opnieuw tot stand gekomen in samenwerking met organisten en kenners, die Kerkhof adviseerden en hun voorkeuren doorgaven. „Het gaat in de eerste plaats om hoe een orgel klinkt. Liever één register dat betovert, dan tien die een 8 scoren. Ook de conditie en de historische significantie spelen mee”, aldus Kerkhof.

Volgens hem is de top 30 nog steeds te klein „om recht te doen aan al het orgelschoons.” Een derde top 15 als aanvulling „valt dus ook niet uit te sluiten”, aldus de Volkskrantjournalist.