Livestreams van concerten in Gouda en Urk

Omdat veel echte concerten vanwege de coronacrisis niet door kunnen gaan, organiseren musici uitvoeringen die via livestreams te volgen zijn. Onder andere vanuit Gouda en Urk.

In Gouda worden zaterdagmiddag 21 maart (16.00 uur) delen uit de ”Matthäus Passion” van Bach uitgevoerd. De muziek klinkt in het koor van de Goudse Sint-Janskerk en is via www.vespersgouda.nl live te volgen.

Uitvoerenden bij dit concert op de geboortedag van Bach zijn Nanette Mans (sopraan), Gerben van der Werf (alt) en stadsorganist Gerben Budding (koororgel). Behalve delen uit de ”Matthäus Passion” klinken er ook koraalvoorspelen van Bach, aangevuld met lezingen.

In Urk geeft de Urker Mans Formatie onder leiding van Martin Mans zaterdag 21 maart om 20.00 een Facebook-concert, dat live is te volgen via de pagina Martin Mans Live op Facebook. De mannen van de Urker Mans Formatie worden begeleid door Hendrik van Veen. „We zingen binnen en buiten, waarbij we in de opstelling rekening houden met de gezondheid van elkaar en anderen”, aldus Martin Mans in een aankondiging.