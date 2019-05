Beiaardier Barneveld mag toren niet op; al maanden hetzelfde liedje

Het carillon van de Oude Kerk in Barneveld laat al vijf maanden hetzelfde liedje horen. Beiaardier Boudewijn Zwart mag de toren niet op omdat zich daar een slechtvalk bevindt, die waarschijnlijk aan het broeden is.

Dat meldt de Barneveldse Krant woensdag.

Niemand mag van de gemeente Barneveld de toren op, omdat volgens de wet een roofvogel in het broedseizoen niet opzettelijk gestoord mag worden. Met Koningsdag is er al niet gevlagd vanaf de toren. Ook beiaardier Zwart heeft tot nader order geen toegang tot ‘zijn’ carillon.

Normaal gesproken geeft Zwart elke vrijdagochtend een bespeling vanaf de toren. Dat is echter al enkele maanden geleden. De beiaardier is ook verantwoordelijk voor de voorgeprogrammeerde liedjes die het automatisch carillon elk halfuur laat horen. In de normale situatie verandert Zwart dat liedje om de vier maanden. Omdat hij nu niet bij de computer in de toren kan, klinkt er al sinds het begin van het jaar hetzelfde liedje.

De verwachting is dat de slechtvalk eind juni uit de toren van de Oude Kerk vertrekt.