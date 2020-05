Online: Lokalisering als trend op sociale media

Hoewel de toekomst zich lastig laat voorspellen, lijkt onze wereld door de coronacrisis eerder kleiner te worden dan groter. In plaats van verre horizonten te verkennen, richten we –graag of noodgedwongen– de blik op onze directe omgeving.

Lokalisering is op sociale media al geruime tijd een trend. Je kunt de berichten, foto’s of filmpjes die je er plaatst een locatie meegeven. Zo kun je laten zien dat je een vrouw of man van de wereld bent. Overal geweest. Maar het omgekeerde geldt evengoed: berichten uit eigen dorp, stad of streek volgen, vergroot de betrokkenheid op de nabije omgeving.

Op Facebook en Instagram vind je de bakker van drie straten verderop, de ijssalon op de hoek, de biologische zorgboerderij in het veld en het gezellige koffie- en theezaakje in de dorpsstraat. Het christelijk zangkoor is present, net als de kringloopwinkel van de kerk en de organisatie van de plaatselijke zomerbraderie.

Een grenzeloze wereld kent ook beperkingen. Alleen al op Facebook worden dagelijks 350 miljoen foto’s geüpload en meer dan 8 miljard video’s bekeken. Per minuut verschijnen er meer dan 300.000 nieuwe berichten. In een klein halfuur worden een miljoen links gedeeld. Wie kan dat allemaal verwerken? Algoritmes bepalen voor de gebruiker wat hij te zien krijgt en in welke volgorde. Locatie speelt daarbij een steeds belangrijkere rol.

In 2018 maakte Facebook, fel bekritiseerd vanwege nepnieuws en privacy-schandalen, bekend voorrang te gaan geven aan berichten uit kleine kring: van vrienden en familie. Ook werd voortaan meer lokaal nieuws getoond. Besloten communicatie in hechte gemeenschappen staat centraal in Facebooks toekomstvisie.

Sociale netwerken zien op hun platforms graag waardevolle interactie. Dat „waardevol” heeft twee kanten: betekenisvol voor de gebruiker en tegelijk lucratief. Een betrokken publiek is interessant voor marketeers.

Bedrijven volgden de trend van lokalisering snel. Dus promoot een landelijke supermarktketen op de Facebookpagina van een Veluws filiaal het lokale, ambachtelijk gebrouwen bier. En maakt een bekende sporter op Instagram reclame voor de mannenmodezaak in zijn geboortedorp.

De tijd zal leren of de coronacrises leidt tot terugschalen en het eren van het kleine. Sociale media zijn er in elk geval klaar voor.

Webredacteur Martijn den Hollander belicht in deze rubriek de wereld van de online media.