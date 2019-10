Zending Erlo Stegen in Zuid-Afrika onder vuur om „slavernij”

Het werk van Kwa Sizabantu Zending (KSB) in Zuid-Afrika ligt onder vuur. In de gemeenschap zou sprake zijn van uitbuiting, misbruik en verduistering van miljoenen euro’s.

Dat meldde persbureau Idea maandag op basis van berichtgeving uit het Zuid-Afrikaanse weekblad Rapport. Op basis van gesprekken met enkele ex-medewerkers van KSB stelt die krant dat KSB-leider Erlo Stegen met zijn familie in luxe leeft, terwijl circa 800 medewerkers uitgebuit worden. Erlo Stegen en zijn broer Friedel zouden als „goddelijke wezens” worden gezien, terwijl medewerkers juist hun zonden tegenover de leiding moeten belijden, zodat die in een boek kunnen worden bijgehouden. Ook zou de familie Stegen omgerekend acht miljoen euro verduisterd hebben.

Prof. Peet Botha, bijzonder hoogleraar ethiek van het Nieuwe Testament aan de North West University in Potchefstroom, maakte jarenlang deel uit van het zendingswerk. Hij vertelt nu hoe aanhangers van KSB zeer hard moeten werken en in armoede leven, terwijl Stegen in een villa met zwembad woont. Ook zou hij vier vliegtuigen tot zijn beschikking hebben. „Dat is niets anders dan moderne slavernij.” Ook zou er volgens de hoogleraar sprake zijn geweest van seksueel misbruik door leidinggevenden.

In een anonieme verklaring uit kringen van het zendingswerk in Zuid-Afrika staat dat men ernaar blijft streven „goed te doen, ondanks alle negatieve en schadelijke publicaties in de media.”

De 84-jarige Stegen is een nakomeling van lutherse zendelingen uit Duitsland, die medio negentiende eeuw werden uitgezonden. Hij begon in 1967 met het zendingswerk, nadat er een opwekking onder het Zoeloevolk had plaatsgehad. Zijn groepering vestigde zich in het oosten van Zuid-Afrika, dat tegenwoordig Kwazoeloe-Natal heet. De nederzetting werd Kwa Sizabantu genoemd, wat ”Plaats van hulp voor mensen” betekent. De zending verwerft inkomsten met onder meer de verkoop van flessen drinkwater.

