Windesheimstudent zoekt stilte in Soulmate

Hogeschool Windesheim in Zwolle is een stilteruimte rijker, de Soulmate.

Het kleine, iglovormige optrekje is bedoeld voor één persoon. Studenten kunnen zich er terugtrekken voor rust en stilte. Daar genieten ze, hangend in een paar kussens, van stilte, een rustgevend muziekje of blacklight, waarbij bepaalde kleuren in het donker oplichten.

De Soulmate, ontworpen door de kunstenaars Ruben Bruggeling en Sanne van Grinsven, voorziet in een behoefte, aldus studentenpastor en initiatiefnemer Martin Jans. „Als ik langsloop zie ik vaak studenten in de iglo, sommigen blijven er wel een kwartier in.”

Wie plaatsneemt in de stilteruimte kan onder andere naar natuurmuziek en gregoriaanse muziek luisteren. Toch is de Soulmate niet ingericht om het christelijk geloof te verkondigen.

De studentenpastor probeert bij zijn gesprekken met studenten in te haken op wat stilte is. Hij merkt bij hen vraag naar verstilling en bezinning in reactie op hun drukke leven, ongeacht hun levensovertuiging. „Zij moeten veel keuzes maken, en verlangen naar echtheid en oprechtheid. De Soulmate triggert dat.”