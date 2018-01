Wilna Shaw, pionier van het kinderevangelisatiewerk

Pionieren zit haar in het bloed. Het bracht Wilna Shaw-Karsemeijer naar Albanië, maar ook naar migrantengemeenten. Allemaal in het belang van evangelisatie onder kinderen. Deze maand is de pionier veertig jaar in dienst bij het Internationaal Kinderevangelisatie Genootschap (IKEG).

Shaw woont aan een smalle weg in het buitengebied van het Utrechtse dorp Nieuwer Ter Aa, vlak bij de boerderij waar ze opgroeide. In de schuur heeft ze haar kantoor. De stapels dozen met materiaal voor kinderevangelisatie vallen direct op. Hiermee is haar hele leven verweven.

De 62-jarige ziet er de leiding van God in dat ze in 1978 in Apeldoorn kon gaan werken bij IKEG, de Nederlandse tak van Child Evangelism Fellowship (CEF). Deze organisatie werkt in ruim 200 landen. IKEG is sinds 1949 in Nederland gevestigd.

Het was een drukke tijd. ’s Morgens zat ze op kantoor materiaal te maken, ’s middags werkte ze met kinderen en ’s avonds ging ze het land door voor cursussen aan kinderwerkers. „Het was een tijd van pionieren. Ik heb, samen met anderen, veel materiaal en principes ontwikkeld die nu nog gemeengoed zijn. Bijvoorbeeld het vertellen van Bijbelverhalen met visuele hulpmiddelen, het aanleren van Bijbelteksten op een kinderlijke manier en het aanleren van kinderliedjes. Het bekendste is ”Lees je Bijbel, bid elke dag”. Een vertaling van ”Read your Bible, pray every day”, bedacht door een medewerker van IKEG in de VS. Het lied is in tientallen talen vertaald en wordt over de hele wereld gezongen.”

Vrolijke bus

In de jaren 80 was er volgens Shaw nog weinig visie op kinderwerk aan buitenkerkelijke kinderen. De meeste kerken waren meer op hun eigen jeugd gericht. Shaw: „Het is belangrijk dat kinderen het Woord van God in hun kindertijd horen, voordat ze in hun tienertijd met de wereld in aanraking komen. Juist in deze tijd van secularisatie. Kinderen hebben een goed fundament in het geloof nodig om staande te blijven.”

Een van haar mooiste herinneringen uit die tijd is de kinderbus in Arnhem. Onder leiding van IZB-evangelist Simon de Kam werd de interkerkelijke organisatie Skewa opgericht. Elke dag reed de kleurige en vrolijke ABC-bus naar de Arnhemse wijken om kinderen met het Evangelie in aanraking te brengen. Shaw trainde de kinderwerkers en zorgde voor het materiaal. „Er zijn duizenden kinderen in de bus geweest, onder wie veel migrantenkinderen.”

Ook aan de kinderclub in Apeldoorn bewaart ze warme herinneringen, met name aan een bepaald gezin. „De leiding ving de kinderen uit een probleemgezin op en kon bemiddelen toen uithuisplaatsing dreigde. Een van deze kinderen is later getrouwd met een christelijk meisje en is nu nog steeds actief in zijn gemeente. Zijn kinderen zijn betrokken bij een christelijke studentenvereniging. Zo kan het leven van een kind dat tot geloof komt doorwerken in de volgende generatie.”

Albanië

In 1991 ontmoette ze haar man, Raymond Shaw uit Noord-Ierland. Het stel vertrok in 1994 naar Albanië om er een organisatie voor kinderwerk op te zetten. Er was helemaal niets in het Zuid-Europese land. Belangrijk was in die fase vooral het opleiden van de kinderwerkers en het produceren van Albanees Bijbellesmateriaal.

Shaw is dankbaar voor wat ervan terechtgekomen is. „Het kantoor van CEF in Albanië levert materiaal aan honderd kerken in Albanië en Kosovo. Tijdens de afgelopen Kerst zijn 20.000 schoenendozen met evangelisatieboekjes en een verrassing aan kinderen uitgedeeld.”

Migranten

In 2007 kwam Shaw terug naar Nederland. In 2009 overleed haar man. De evangeliste heeft nu een nieuwe taak. Ze verricht pionierswerk onder migranten en buitenlanders. Ze doet kinderwerk in een azc in Utrecht en geeft cursussen aan kinderwerkers van diverse migrantenkerken, onder andere een Ghanese kerk in Den Haag en een Birmese kerk in Utrecht. „Ze hebben weinig materiaal en zijn blij met de hulp.”

Moslims hebben haar hart. „Ik heb meer een klik met moslims dan met seculiere Nederlanders, van wie velen geen belangstelling voor de Bijbel hebben. Moslims hebben een besef van het bestaan van God en je kunt goed met hen over God praten. Volgens mij vormt de secularisatie voor ons een grotere bedreiging dan de komst van de moslims.”

Voortgang

Shaw is bezorgd over de voortgang van het kinderevangelisatiewerk. „Er bestaat nu minder belangstelling voor dan vroeger, terwijl er zo veel te doen is, zeker onder migranten. Hopelijk melden zich nieuwe kinderwerkers. Ik begrijp dat het moeilijk is, omdat deze vorm van geloofszending betaald wordt vanuit een eigen achterban. Maar dat mag toch geen belemmering zijn?”