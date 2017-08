Wezepse predikant Van Holten wordt interimpredikant in PKN

De hervormde dr. Joh. van Holten uit Wezep wordt interimpredikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De predikant van de Vredeskerk in Wezep heeft een beroep aangenomen van de generale synode van de PKN ten behoeve van de zogeheten mobiliteitspool. Dat is donderdag bekend geworden.

Dr. Van Holten dient de hervormde gemeente Wezep sinds 1999. Daarvoor stond hij vanaf 1992 in Zalk. Ds. Van Holten studeeerde theologie in Utrecht. Hij promoveerde in 2009 aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen op de rol en roeping van predikanten.

