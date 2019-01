Virtuele tour door 17e eeuws Dordrecht

De Stichting Verborgen Stad lanceert donderdag een virtuele tour door Dordrecht ten tijde van de Dordtse synode.

Synode 5D, zoals het project heet, geeft een digitale reconstructie van zes plekken in de binnenstad. De tour volgt de route die bezoekers van de Dordtse synode liepen van de entree van de stad naar de vergaderlocatie van de synode. Ondertussen kan de gebruiker aanvullende informatie raadplegen over een scala aan onderwerpen: van het dagelijkse leven tot de Dordtse synode. Volgens de stichting is „de historische correctheid en uitgebreide informatievoorziening daarbij ongekend.”

De tour heeft een speciale versie voor basisschoolkinderen.