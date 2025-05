Ds. D. Zoet doet intrede in hersteld hervormde gemeente Kesteren

In de bevestigingsdienst ging de consulent, ds. R. van de Kamp, voor. Deze preekte over Psalm 25:12, met als thema ”De Heere wijst de weg en onderwijst in de weg”.

In de avonddienst deed ds. Zoet intrede, vanuit Jesaja 55:10 en 11: ”Het krachtige Woord van God”, met drie punten. Het eerste punt: herkomst van het Woord. Tweede punt: werking van het Woord. En het derde punt: zegen van het woord.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door burgemeester A.J. Kottelenberg van de burgerlijke gemeente Neder-Betuwe, door ds. A.J. Speksnijder namens de classis midden van de Hersteld Hervormde Kerk, en door de scriba van de kerkenraad, ouderling G.H. Hakkert. De gemeente zong de predikant en zijn gezin toe vanuit de Morgenzang, de verzen 3 en 6.

Kerkgebouw De Fontein. beeld hhg Garderen

Ds. Zoet kwam vanuit de hhg Garderen. De hhg Kesteren was vacant sinds het vertrek van ds. W. Nobel, in mei 2024.