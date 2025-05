Ds. Schreuders neemt afscheid van hersteld hervormde gemeente Boven-Hardinxveld

In de afscheidsdienst bediende ds. Schreuders het Woord uit Hebreeën 13:10-14. De apostel spreekt hier over het altaar, waarop een volkomen verzoenend offer is gebracht. Zowel altaar als offer verwijst naar de Heere Jezus Christus, aldus de predikant. De oproep klonk: zo laat ons dan tot Hem uitgaan!

Na de dienst werd ds. Schreuders toegesproken door ds. P. Verhaar namens de classis west van de Hersteld Hervormde Kerk, door wethouder A. Meerkerk namens de plaatselijke overheid en tot slot door ouderling A. Boele namens de gemeente.

Aan ds. Schreuders is emeritaat verleend. In de achterliggende bijna veertig jaar heeft hij vijf gemeenten gediend: Tange-Alteveer, Hagestein, Aalst, Urk en Boven-Hardinxveld. Hij gaat in Ede wonen.