Vandalisme bij Franse kerken neemt toe

In Frankrijk zijn deze maand al zeker tien incidenten gemeld waarbij rooms-katholieke kerken en christelijke monumenten zijn vernield.

Dat blijkt uit een rapport dat het Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, een Oostenrijkse instantie, woensdag publiceerde. Alleen al in de eerste elf dagen van februari werden zeker tien gevallen van vandalisme bij kerken gemeld.

Een van de incidenten vond plaats bij de Notre-Dame in het Franse Dijon. Onbekenden drongen het gebouw binnen, gooiden hosties door de kerk, besmeurden het altaar en verscheurden een misboek. In andere kerken werden kruisen of standbeelden op de grond gegooid en vernield, ruiten ingegooid of voorwerpen ontvreemd.

De incidenten illustreren volgens de directeur van het observatorium, Ellen Fantini, een toenemende antichristelijke vijandigheid in Frankrijk. „Het is mijn oprechte hoop dat er meer aandacht hiervoor komt en dat de daders voor het gerecht zullen worden gebracht.”

De Franse bisschoppenconferentie wil geen reactie geven op de gebeurtenissen. „Wij willen relschoppers niet aanmoedigen en zo verdere ontheiligingen voorkomen.” De Franse priester Ribadeau Dumas deed op Twitter een oproep om de „heiligschennis” te stoppen. „Wij leggen ons er niet bij neer dat deze plaatsen van vrede nu slachtoffer zijn van geweld, dat het mooiste en kostbaarste wat wij hebben, het lichaam van Christus, met voeten wordt getreden.”