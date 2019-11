De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) werkt aan een nieuwe masteropleiding: ”Herbronning gereformeerde theologie”.

De minister van Onderwijs heeft een positief besluit genomen over de aanvraag van de tweejarige deeltijdmaster, zo meldde de TUA donderdag. Als de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie groen licht geeft, kan de masteropleiding in september 2020 van start gaat. De nieuwe master is gericht op de toepassing van gereformeerde theologie op hedendaagse vraagstukken.