Tsjechische denker Tomas Halík wint Comeniusprijs

De Comeniusprijs, vernoemd naar de Tsjechische denker Jan Amos Comenius (1592-1670), kent dit jaar ook een Tsjechische winnaar: Tomas Halík (71) krijgt de prijs op 28 maart in Naarden uitgereikt.

De jury kende de theoloog, socioloog en filosoof de prijs toe omdat hij „op geheel onafhankelijke en kritische wijze getuigt tegen onrecht en gebrek aan vrijheid en een vurig pleitbezorger is van meer solidariteit in de wereld.”

Halík was in het communistische Tsjechoslowakije onder meer in de ‘ondergrondse’ kerk actief. Hij had zich in het diepste geheim tot rooms-katholiek priester laten wijden in Erfurt. „Zelfs zijn moeder mocht dat niet weten.” Na een kritische toespraak tijdens zijn diploma-uitreiking, die verkeerd viel bij het regime, mocht hij geen wetenschap meer bedrijven. Hij werkte onder meer als psychotherapeut, studeerde theologie en ging later werken met drugs- en alcoholverslaafden.

In zijn tientallen boeken gaat de Tsjechische denker in op onderwerpen als racisme, politieke en religieuze intolerantie, secularisatie en Europese eenwording. Als pastor houdt hij regelmatig gebedsdiensten met aanhangers van andere religies, zoals joden, moslims en boeddhisten.

De Comeniusprijs gaat ieder jaar naar iemand die zich inzet „voor de belangen van vorming, onderwijs, wetenschap en cultuur” en de „ontwikkeling van de internationale samenleving.”

