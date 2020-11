Student HHS wint prijs voor scriptie over religieuze bezwaren vaccinatie

August Moens, student aan het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) in Amsterdam, heeft een prijs gewonnen voor zijn scriptie over religieuze bezwaren tegen inenting.

Het betreft de zogeheten FRT Scriptieprijs voor een masterscriptie van de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Moens won de prijs voor zijn scriptie ”Een ieder zij in zijn eigen gemoed verzekerd? Een onderzoek naar de religieuze bezwaren tegen vaccinatie onder bevindelijk gereformeerden”.

Moens beschrijft hoe in de gereformeerde theologie is gedacht over de verhouding tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen en Gods voorzienigheid. Ook bespreekt en weegt hij bezwaren die door bevindelijk gereformeerden zijn ingebracht tegen inenting.

De jury roemt de „excellente” insteek van het onderwerp en wijst op een combinatie van „een zeer hoog academisch gehalte, een sterke levensbeschouwelijke betrokkenheid en een hoge maatschappelijke urgentie.” Aan de prijs is een bedrag van 250 euro verbonden.