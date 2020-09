Stichting Philippus ook actief in Burkina Faso en India

Stichting Philippus heeft haar werkzaamheden uitgebreid naar Burkina Faso en India.

Het project Hart voor Burkina, een initiatief van Alice de Ruiter uit Kampen, is erop gericht om kerken in het Afrikaanse land te ondersteunen bij hun evangelisatiewerk onder kinderen en volwassenen. Project Rhema is een initiatief van Karin van het Ende (Noordeinde). Doel is om drie Indiase pastors te ondersteunen bij hun lokale programma’s. Stichting Philippus, opgericht in 2018, werkt onder meer in Peru, de Filipijnen en op Curaçao.