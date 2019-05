Restauratie en herinrichting Grote Kerk Wageningen

Restauratiebedrijf De Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk is deze week begonnen met de restauratie en herinrichting van de Grote Kerk in Wageningen. De verbouwing is erop gericht dat de gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw aanzienlijk worden verruimd.

De protestantse gemeente droeg de laatgotische kerk in 2017 voor een duurzaam beheer en behoud over aan Stichting Oude Gelderse Kerken. Inzet is dat het kerkgebouw een samenbindende plaats en functie in de gehele Wageningse gemeenschap heeft.

De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten, maar ook voor tal van andere activiteiten, waarmee de reguliere kosten worden gedekt. Gedacht wordt aan onder andere congressen, beurzen, concerten, exposities, recepties, modeshows en filmvoorstellingen. Voor de exploitatie van het kerkgebouw is Stichting Grote Kerk Wageningen opgericht.

In de kerk wordt het gebied onder het orgel gewijzigd. Daar komen onder andere een toiletgroep en een multifunctionele ruimte. Op de verdieping wordt een nieuwe multifunctionele ruimte toegevoegd. Ook de gehele elektrische en werkbouwkundige installatie wordt vervangen en vernieuwd. Aan de buitenkant wordt het voegwerk van de gevels vervangen, worden de gevels gereinigd, worden de dakpannen opnieuw gelegd, wordt het glas-in-loodwerk hersteld en wordt de voorzetbeglazing vervangen.

